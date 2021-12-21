Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, рассказала Кате Осадчей о своих заработках после старта сольной карьеры.

Певица Слава Каминская 15 лет работала в группе "НеАнгелы" вместе с Викторией Смеюхой, пишет Politeka.net.

В прошлом году дуэт распался и обе артистки начали сольные карьеры.

В новом интервью Кате Осадчей в программе "Світське Життя" Слава Каминская рассказала о своих заработках.

По словам звезды, она уже начала зарабатывать, но тратит она больше, чем получает.

"Трачу больше, чем зарабатываю... У меня есть спонсор, и у меня есть отец детей. Слушай, но я 15 лет работала, я что-то там смогла отложить себе, у меня есть недвижимость - квартиры", - рассказала Слава Каминская Кате Осадчей.

Отметим, Слава Каминская и Эдгар Каминский развелись в 2019 году после пяти лет супружеской жизни. У бывшей пары остались двое детей - Леонард и Лаура.

Отметим, Эдгар Каминский называл основными причинами их со Славой расставания ее не контролированную ревность и постоянное желание к усовершенствованию внешности.

Сейчас бывшие супруги поддерживают дружеские отношения, и иногда проводят вместе праздники.

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