Певица Слава Каминская 15 лет работала в группе "НеАнгелы" вместе с Викторией Смеюхой, пишет Politeka.net.
В прошлом году дуэт распался и обе артистки начали сольные карьеры.
В новом интервью Кате Осадчей в программе "Світське Життя" Слава Каминская рассказала о своих заработках.
По словам звезды, она уже начала зарабатывать, но тратит она больше, чем получает.
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"Трачу больше, чем зарабатываю... У меня есть спонсор, и у меня есть отец детей. Слушай, но я 15 лет работала, я что-то там смогла отложить себе, у меня есть недвижимость - квартиры", - рассказала Слава Каминская Кате Осадчей.
Отметим, Слава Каминская и Эдгар Каминский развелись в 2019 году после пяти лет супружеской жизни. У бывшей пары остались двое детей - Леонард и Лаура.
Отметим, Эдгар Каминский называл основными причинами их со Славой расставания ее не контролированную ревность и постоянное желание к усовершенствованию внешности.
Сейчас бывшие супруги поддерживают дружеские отношения, и иногда проводят вместе праздники.
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Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" преобразилась, надев очки и пиджак
Также Politeka писала, что Осадчая похвасталась малышом-сыном, с которым хочет проводить как можно больше времени