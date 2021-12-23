Відома українська співачка Камалія, яка зараз відпочиває в Карпатах, поділилася настановою для тих, хто встає на лижі.

Як пише Politeka.net, артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, опублікувала нове відео в Instagram. Зараз Камалія з родиною відпочиває в засніжених Карпатах. Співачка не могла упустити можливість покататися на лижах.

У новому ролику Камалія показала, як спокійно і впевнено з'їжджає зі схилу.

"Мій тренер завжди говорить, що головне не швидкість, а техніка і контроль швидкості! А так само повагу до інших лижників на трасі!", - поділилася зірка важливою настановою в підписі до кадрів.

Судячи з відео, сама Камалія цих правил дотримується, адже її спуск пройшов ідеально і без пригод.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз.

"Класно", "Супер", "краса природи", "ви Така молодець! Захоплююся Вами!", "Красиво і драйвово, супер", "клас! Як професіонал! Так красива і граціозна!", "Як добре ви їдете, хочеться навчитися", "Камалія, Ви прекрасні у всьому, молодець!",- пишуть люди.

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