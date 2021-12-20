Как пишет Politeka.net, Камалию прозвали самой богатой певицей Украины, ведь она замужем за пакистанским миллиардером, который ведет бизнес в Украине и Британии. У пары есть двое дочерей-близняшек, которые уже радуют украинцев своими талантами. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Камалия позировала в синей кофте и хвасталась видом на фоне деревьев и снега.
"Узнаете, где я?", - спросила Камалия.
Фанаты поставили тысячу лайков и написали комментарии:
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"В Закарпатье", "Как всегда, в Буковеле", "Как быстро. В Карпатах?", "Хорошего отдыха и веселых праздников!".
Во второй публикации Камалия сидела в самолете рядом с супругом.
"Буковель, до скорой встречи!)", - написала звезда.
"Ну наконец-то могу выходнуть после работы", - добавила Камалия.
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