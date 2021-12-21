Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Камалия опубликовала фото в лыжном костюме, отметив, что собирается кататься на лыжах.
«Пора вспомнить навыки катания на лыжах после годичного перерыва. А вы? Вы вспоминаете сразу или все же требуется пара дней, чтобы отрегулировать движения вашего тела?», - отметила Камалия.
В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов о ее внешнем виде.
«Круто! Приятных поездок на лыжах», «Бомбезная, супер красавица!!! Хорошего отдыха», «Такая красивая, костюм очень идёт!», «Ваууу! Клааасссс! Приятного отдыха! Хороших покатушек. Я восстанавливаюсь на 7-ой!», «Классные фотки», - пишут пользователи сети.
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Также у Камалии поинтересовались по поводу отдыха вместе с 66-летним мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром.
«А ваш супруг катается на лыжах?», - спросили поклонники.
«Уже нет», - честно ответила звезда.
Напомним, что Камалия сразила наповал дефиле в ярком платье: «Бриллиант».
А еще Politeka сообщала, что Камалия показала, куда улетела с мужем: "Как быстро...".
Также Politeka писала, что Камалия показала, что помогает ей держать себя в форме: «Попробуйте так попрыгать…».