Украинская певица и модель Камалия Захур, самая богатая артистка Украины, впечатлила кадрами с роскошного отдыха на одном из украинских курортов.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Камалия опубликовала фото в лыжном костюме, отметив, что собирается кататься на лыжах.

«Пора вспомнить навыки катания на лыжах после годичного перерыва. А вы? Вы вспоминаете сразу или все же требуется пара дней, чтобы отрегулировать движения вашего тела?», - отметила Камалия.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов о ее внешнем виде.

«Круто! Приятных поездок на лыжах», «Бомбезная, супер красавица!!! Хорошего отдыха», «Такая красивая, костюм очень идёт!», «Ваууу! Клааасссс! Приятного отдыха! Хороших покатушек. Я восстанавливаюсь на 7-ой!», «Классные фотки», - пишут пользователи сети.

Также у Камалии поинтересовались по поводу отдыха вместе с 66-летним мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром.

«А ваш супруг катается на лыжах?», - спросили поклонники.

«Уже нет», - честно ответила звезда.

Напомним, что Камалия сразила наповал дефиле в ярком платье: «Бриллиант».

А еще Politeka сообщала, что Камалия показала, куда улетела с мужем: "Как быстро...".

Также Politeka писала, что Камалия показала, что помогает ей держать себя в форме: «Попробуйте так попрыгать…».