Украинская певица и модель Камалия Захур, самая богатая артистка Украины, поделилась кадрами с горнолыжного курорта, куда отправилась с семьей.

Как пишет Politeka.net, Камалию называют самой богатой певицей Украины, поскольку она замужем за пакистанским миллиардером, который ведет бизнес в Украине и Британии. У пары есть двое дочерей-близняшек, которые уже радуют украинцев своими талантами. Именно их артистка и показала на своей странице в Инстаграм.

«Ищу своих принцесс. Не могу понять, где Арабелла, а где Мирабелла? Помогите, пожалуйста», - написала певица.

Фолловеры певицы заметили, что в посте два фото только одной из дочек.

Камалия Захур признала, что на снимке была только Мирабелла, и показала фото уже с двумя юными красотками.

Ранее Камалия рассказывала, что несмотря на внешнее сходство девочки очень разные. Арабелла более спокойная и вдумчивая. У нее хорошая музыкальная память, и вообще она очень тянется к музыке. А вот Мирабелла – девочка-ураган, ей нравятся танцы, акробатика. Она очень подвижна, с удовольствием демонстрирует перед гостями свои гимнастические навыки и не любит сидеть на месте.

Напомним, что Камалия сразила наповал дефиле в ярком платье: «Бриллиант».

А еще Politeka сообщала, что Камалия показала, куда улетела с мужем: "Как быстро...".

Также Politeka писала, что Камалия показала, что помогает ей держать себя в форме: «Попробуйте так попрыгать…».