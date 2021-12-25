Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і зірка "Голосу країни" Роман Сасанчин, який ось-ось стане батьком, показав свою сестру Надю, яка прийшла в гості. У своїх Instagram-сторіс артист опублікував відео, в якому наспівують хіт Олега Винника і показує сестру, яка "шукає свого вовка".
На кадрах видно, що Надя і вагітна дружина Сасанчина Іванка сидять на підлозі і спілкуються, поки хлопець їх знімає. У цей час він же за кадром наспівує хіт Олега Винника "молода вовчиця".
"Моя сестричка Надя. Вона шукає свого вовка. За ці історії вона мене приб'є", - підписав сторіс Сасанчин.
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Також Роман показав їх з дружиною і сестрою вечерю. Всі троє зібралися на кухні за столом і зібралися їсти.
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