Зовсім скоро в ефір вийде новий сезон відомого шоу "Голос країни", зйомки якого почалися днями, передає Politeka.net. Причому учасники проекту і судді встигли зацікавити різними Сторі.
Цього разу відзначилася Надя Дорофєєва, яка показала, як про неї піклується команда під час зйомок і як добре їй допомагають навіть під час їжі. Перед початком прослуховувань Надя вирішила поїсти борщ, проте турбувалася, що зіпсує одяг і тут же покликала помічників.
Далі за кріслом зірка показала, скільки людей поруч з нею, поки вона готується до ефіру.
"Дивіться, друзі, що відбувається під час маленьких пауз. Ось так підбігають, щоб волосся розчесати, Тарас переживе, Дарина любить, тут дивляться всі. Жаришка у нас на Голосі!» - говоривши Надя.
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Раніше в Instagram-групі шоу опублікували сторіс, відео, які були зняті за лаштунками. На кадрах можна побачити Святослава Вакарчука з кавою, Надю Дорофєєву, що спілкується з командою, і Потапа, у якого брали інтерв'ю.
Відзначимо, новим ведучим бекстейдж став Андрій Хайат, саме він спілкувався з Потапом про те, яким той бачить майбутнього переможця.
Нагадавши, Горбунов розкрив важливу традицію шоу" Голос країни " перед новим сезоном
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