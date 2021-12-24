Совсем скоро в эфир выйдет новый сезон известного шоу "Голос країни", съемки которого начались на днях, передает Politeka.net. Причем участники проекта и судьи успели заинтересовать разными Стори.
В этот раз отличилась Надя Дорофеева, которая показала, как о ней заботится команда во время съемок и как хорошо ей помогают даже во время еды. Перед начало прослушиваний Надя решила поесть борщ, однако беспокоилась, что испортит одежду и тут же позвала помощников.
Далее за креслом звезда показала, сколько людей рядом с ней, пока она готовится к эфиру.
«Смотрите, друзья, что происходит во время маленьких пауз. Вот так подбегают, чтоб волосы расчесать, Тарас переживет, Дарина любит, тут смотрят все. Жаришка у нас на Голосе!» - говорит Надя.
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Ранее в Инстаграм-группе шоу опубликовали сторис, видео, которые были сняты за кулисами. На кадрах можно увидеть Святослава Вакарчука с кофе, Надю Дорофееву, общающуюся с командой, и Потапа, у которого брали интервью.
Отметим, новым ведущим бэкстейдж стал Андрей Хайат, именно он общался с Потапом о том, каким тот видит будущего победителя.
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