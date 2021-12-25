Актриса веде закритий спосіб життя і не говорить про себе, проте зніматися у фільмах і кліпах вона почала з самого дитинства, про що навіть нерідко забуває.

Анджеліна Джолі з дитинства була проблемною дитиною, часто бунтувала і не слухалася батьків. Однак слава до неї прийшла дуже рано і це далося їй не так просто.

Як можна помітити, Анджеліна Джолі почала кар'єру дуже рано і часто приймала пропозиції знятися в різних фотосесіях. Причому батько актриси долучив її до творчості дейтсвітельно рано і з маленьких років Анджеліна брала участь навіть в його фільмах.

У мережі згадали моменти з Джолі, коли вона ще була дитиною, і представили серію кадрів з фільму батька актриси:

"1982 / # Анджеліна Джолі знялася у фільмі свого батька 1982 року «у пошуках виходу». В одному зі своїх інтерв'ю на початку 2000-х вона і сама забула майже, що з'явилася в татовому фільмі, який вона почала дивитися в 16 років» - сказано в підписі.

"Так мило!💖 ; яка прекрасна; з дитинства красуня; досить несподівано🙈 🙈; красиво❤; так мило !!!! ❤ ️ , мені потрібно подивитися цей фільм, спасибі".

Ми писали, серед пам'ятних кадрів шанувальники часто публікують найперші фото юної Джолі в купальниках.

З 16 років Джолі брала участь в різних зйомках, експериментувала з образами і після першого успіху в якості актриси навіть змінила повністю стрижку і колір волосся. Фанати згадують, які образи йшли зірці найбільше, а інші просто хвалять актрису за те, що навіть при мінімумі косметики вона виглядала чудово.

Нагадаємо, що Анджеліні Джолі вдосконалили зовнішність, прибравши всі недоліки

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі без косметики і в пальто стурбувала недбалим видом на прогулянці

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі засвітилася в кофтині зі стразами на найцікавіших місцях