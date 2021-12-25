Актриса ведет закрытый образ жизни и не говорит о себе, однако сниматься в фильмах и клипах она начала с самого детства, о чем даже нередко забывает.

Анджелина Джоли с детства была проблемным ребенком, часто бунтовала и не слушалась родителей. Однако слава к ней пришла очень рано и это далось ей не так просто.

Как можно заметить, Анджелина Джоли начала карьеру очень рано и часто принимала предложения сняться в разных фотосессиях. Причем отец актрисы приобщил ее к творчеству дейтсвительно рано и с маленьких лет Анджелина участвовала даже в его фильмах.

В сети вспомнили моменты с Джоли, когда она еще была ребенком, и представили серию кадров из фильма отца актрисы:

«1982| #Анджелина Джоли снялась в фильме своего отца 1982 года «В поисках выхода». В одном из своих интервью в начале 2000-х она и сама забыла почти, что появилась в папином фильме, который она начала смотреть в 16 лет» - сказано в подписи.

«Так мило!💖; какая прекрасная; С детства красавица; довольно неожиданно🙈🙈; Красиво ❤; Так мило !!!! ❤️, мне нужно посмотреть этот фильм, спасибо».

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С 16 лет Джоли принимала участие в разных съемках, экспериментировала с образами и после первого успеха в качестве актрисы даже сменила полностью стрижку и цвет волос. Фанаты вспоминают, какие образы шли звезде больше всего, а другие просто хвалят актрису за то, что даже при минимуме косметики она выглядела превосходно.

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