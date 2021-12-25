Як передає Politeka.net, Антон Вельбой (Wellboy) є відомим українським артистом. Він дійшов до фіналу 10-го сезону "Х-фактора" і є підопічним відомого продюсера Юрія Бардаша. Wellboy прославився завдяки своєму хіту "Гуси".

Так, цього разу артист відповів на 29 питань на "Люкс.Фм", де розповів факти про своє життя. Антон Wellboy розкрив, хто придумає його екстравагантні і яскраві образи, для таких пісень як "Гуси" і "Вишні".

"У мене є стиліст, яка придумує мені образи. І це стилістка моя. Знаєте, сам би я так стильно не одягався. Я простий пацан з села, у мене є одна кофта, одні штани, які я постійно одягаю і в них ходжу. А без стиліста, я не знаю, щоб я робив, я б не був таким стильним", — розповів артист.

"Ось кажуть, Wellboy-ікона стилю. А у мене є стилістка, дівчинка світу, дуже хороша. Вона з Сум, а я з Сумської області. Вона розуміє повністю мої смаки, ми разом креативимо і вона мене одягає", - розкрив Wellboy.

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