Відомий український співак Антон Вельбой, який відомий під псевдонімом "Wellboy" розповів, що його дратує в людях.

Як передає Politeka.net, Антон Вельбой (Wellboy) є відомим українським артистом. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "Х-фактор", де дійшов до фіналу 10-го сезону. Також, Антон Вельбой є підопічним відомого продюсера Юрія Бардаша. Wellboy також прославився завдяки своїм хітам" Гуси "і"Вишня".

Так, цього разу артист розповів " Люкс.ФМ " безліч фактів про своє життя. Він відповів на 29 питань, які підготували спеціально для нього на кадрах Антон Вельбой розкрив, які якості в людях його дратують.

"Мене дратує в людях...Коли брешуть люди. Мене так бісить в людях, якщо вони мені брешуть і якщо вони лицемірять. Якщо вони кажуть мені в очі:"ой, який ти молодець, який ти класний". А потім позаочі говорять зовсім інші речі", - розповів Антон Вельбой.

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