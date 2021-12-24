Як передає Politeka.net, Антон Вельбой (Wellboy) є відомим українським артистом. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "Х-фактор", де дійшов до фіналу 10-го сезону. Також, Антон Вельбой є підопічним відомого продюсера Юрія Бардаша. Wellboy також прославився завдяки своїм хітам" Гуси "і"Вишня".
Так, цього разу артист розповів " Люкс.ФМ " безліч фактів про своє життя. Він відповів на 29 питань, які підготували спеціально для нього на кадрах Антон Вельбой розкрив, які якості в людях його дратують.
"Мене дратує в людях...Коли брешуть люди. Мене так бісить в людях, якщо вони мені брешуть і якщо вони лицемірять. Якщо вони кажуть мені в очі:"ой, який ти молодець, який ти класний". А потім позаочі говорять зовсім інші речі", - розповів Антон Вельбой.
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