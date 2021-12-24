Як передає Politeka.net, Віталій Козловський є відомим українським співаком. Він прославився ще у 2003-му році, коли переміг на телепроєкті "Шанс". Весь цей час співак веде сольну кар'єру. В кінці літа Козловський пережив велику трагедію, артист втратив свого батька.

Так, цього разу артист опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. Віталій Козловський показав, як він виглядає після того, як збрив бороду, з якою ходив довгий час. Співак порівняв фото, зроблене зараз і коли йому було 17 років.

"Я починаю звикати до себе такого...Або все-таки?

Гортай фото і дивись на мене 17-ти річного",- підписав фото Віталій Козловський.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Здрастуйте. А ви до кого?", "Дивлячись на фото можна з упевненістю сказати, що тобі всього лише 25!

Наочний приклад того, як відсутність бороди може зробити тільки красивіше", "Головне щоб колір волосся був твій, а в іншому красень", "Дуже не зазвичай і не звично", "Такого я тебе і пам'ятаю", "Помолодшав років на 10", "Ні, з бородою було краще поверніть назад брутального Віталіка", "Став виглядати на 7 років молодше, після бороди".

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