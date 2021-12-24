Как передает Politeka.net, Виталий Козловский является известным украинским певцом. Он прославился еще в 2003-ем году, когда победил на телепроекте "Шанс". Всё это время певец ведет сольную карьеру. В конце лета Козловский пережил большую трагедию, артист потерял своего отца.

Так, на этот раз артист опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. Виталий Козловский показал, как он выглядит после того, как сбрил бороду, с которой ходил долгое время. Певец сравнил фото, сделанное сейчас и когда ему было 17 лет.

"Я начинаю привыкать к себе такому...Или все-таки?

Листай фото и смотри на меня 17-ти летнего", — подписал фото Виталий Козловский.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Здравствуйте. А вы к кому?", "Глядя на фото можно с уверенностью сказать, что тебе всего лишь 25!

Наглядный пример того, как отсутствие бороды может сделать только краше", "Главное чтобы цвет волос был твой, а в остальном красавчик", "Очень не обычно и не привычно", "Такого я тебя и помню", "Помолодел лет на 10", "Нет, с бородой было лучше верните назад брутального Виталика", "Стал выглядеть на 7 лет моложе, после бороды".

Ранее сообщалось, 36-летний Козловский сбрил бороду и резко помолодел, как он теперь выглядит: "Вернулся в свои 16"

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