Тіна Кароль намагається показувати в мережі не так часто моменти з життя, проте вже чесно зізнається: її фігура є результатом наполегливої праці і тренування вона не пропускає.

Як пише Politeka.net, віднедавна Кароль показує в мережі різні моменти зі своїх буднів, причому любить тепер зірка демонструвати і свої успіхи в спорті або на заняттях йогою. Захоплюватися йогою причому вона стала відносно недавно, але вже регулярно влаштовує поодинокі заняття.

У Кароль вдома є особистий спортзал, де вона займається розтяжкою, стрибає на скакалці, виконує різні вправи і намагається займатися регулярно також і йогою, адже у неї є план з підтримки фігури у формі.

Як можна помітити, зірка вже вчиться першим трюкам і займається досить старанно. Кожен раз після занять в сторіс тепер з'являються спортивні кадри Тіни.

Ще Твань сказала перед днем Народження, що бажає простояти стільки хвилин на цвяхах, скільки їй років. Причому вона вже практикується в цьому і поки що може показати тільки початкові успіхи.

На чомусь одному Кароль також не фокусується, оскільки вона також любить і активно займатися спортом, їздою на велосипеді, стрибає на скакалці більше півгодини і експериментує на заняттях.

Як можна помітити, кожен раз після заняття Кароль позує в різних костюмах. Для тренувань співачка вибирає топік і лосіних в одних кольорах і без принтів. Цього разу в чорному костюмі Кароль впевнено прогнулася, виконуючи один з елементів йоги.

Нагадавши, Кароль у вузькому шкіряному костюмі показала нову себе: ефектні кадри.

Як повідомляла Politeka, Дівчинка-копія Тіни Кароль підкорила синхронним танцем зі співачкою:"Боже, така мила".

Також Politeka писала, що Кароль в колготках і спокусливому боді показала, що не дарма захоплюється йогою: гнучкість вражає.