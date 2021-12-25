Дженніфер Лопес в свої 52 роки може дозволити собі найрізноманітніші образи і не приховує привабливість під мішкуватими нарядами, вона вибирає максимально відкриті.

Як пише Politeka.net, нещодавно Лопес заінтригувала новим трейлером романтичної комедії, в якій знімалася в головній ролі і навіть побувала в ролі нареченої. Причому артистка захопила сяючим виглядом і обличчям без натяку на зморшки в свої 52 роки.

Шанувальники часто оцінюють різні костюми знаменитості, вона їх не повторює, тому такі образи обговорюють в Instagram і публікують багато різних фото. Цього разу фанати оцінили стильний лук Лопес у персикової міні-спідниці і топі зі шнурівкою.

Накладні локони, акуратний макіяж і незмінні шпильки вдало доповнили вигляд Лопес:

"Дженька сонечко❤; вона сама чарівність, бездоганна; такий вдома не сидиться❤️; яка ж вона прекрасна, романтична, не шкодуйте її краси; Вау, дуже мило; вогняна жінка 🔥❤️; у неї прекрасні дані, може собі дозволити і вона красива ❤️; вона не отримує належного визнання за те, що вона так добре складена. Це дійсно важливо!».

Раніше Еллен Дедженерес і Дженніфер Лопес зустрілися в гримерці перед зйомками чергового інтерв'ю і пожартували один над одним. При цьому Лопес в ефектному чорному комбінезоні з розрізами змогла показати, наскільки впевнено і добре виглядає.

З нюдовим макіяжем, розпущеними локонами і в дизайнерському одязі 52-річній зірці не було рівних.

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