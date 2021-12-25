Дженнифер Лопес в свои 52 года может позволить себе самые разные образы и не скрывает привлекательность под мешковатыми нарядами, она выбирает максимально открытые.

Как пишет Politeka.net, недавно Лопес заинтриговала новым трейлером романтической комедии, в которой снималась в главной роли и даже побывала в роли невесты. Причем артистка восхитила сияющим видом и лицом без намека на морщины в свои 52 года.

Поклонники часто оценивают разные костюмы знаменитости, она их не повторяет, поэтому такие образы обсуждают в Инстаграм и публикуют много разных фото. В этот раз фанаты оценили стильный лук Лопес в персиковой мини-юбке и топе со шнуровкой.

Накладные локоны, аккуратный макияж и неизменные шпильки удачно дополнили вид Лопес:

«Дженька Солнышко❤; Она само очарование, безупречная; Такой дома не сидится❤️; какая же она прекрасная, романтичная, не жалейте ее красоты; Вау, очень мило; Огненная женщина 🔥❤️; У нее прекрасные данные, может себе позволить и она красивая ❤️; Она не получает должного признания за то, что она так хорошо сложена. Это действительно важно!».

Ранее Эллен Дедженерес и Дженнифер Лопес встретились в гримерке перед съемками очередного интервью и подшутили друг над другом. При этом Лопес в эффектном черном комбинезоне с разрезами смогла показать, насколько уверенно и хорошо выглядит.

С нюдовым макияжем, распущенными локонами и в дизайнерской одежде 52-летней звезде не было равных.

Напомним, что Дженнифер Лопес вдали от семьи поделилась своей радостью

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