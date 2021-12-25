Відома блогерка Даша Квіткова вирішила показати, як балує чоловіка і якими подарунками дивує, щоб розбавити їх будні і зацікавити сюрпризом перед святами.

Як повідомляє Politeka.net, Даша Квіткова і Микита Добринін після фіналу "Холостяка" стали першою парою, яка залишилася разом. Більше того, вони також зіграли пишне весілля і нещодавно стали батьками.

Цього разу Квіткова розповіла, як здивувати свого чоловіка подарунком:

"Є речі, про які люди сильно мріють, але постійно відкладають на «кращі часи». Ці речі-це емоції, враження і незабутні моменти. Ми з чоловіком ось спонтанно підтвердили звання hot батьків, коли вчилися стріляти з пістолета!😈

Обожнюю радувати рідних нестандартними способами і спостерігати їх реакцію. Виконувати заповітну мрію, яка запам'ятається на все життя. Я точно та людина, яка більше любити дарувати подарунки, ніж отримувати їх.

Сюрпризи не тільки в Новий рік, але в святкові дні до вибору підходиш якось по-особливому. Так, щоб вони якісно поповнювали скарбничку спогадів. Балуйте близьких тим особливим, що вони самі не куплять — емоціями і враженнями!🤍» - висловитися Квіткова під кадрами.

Раньше Даша і Микита зображені на Заході, які вперше вели разом. Красуня вибрала для виходу в світ розкішне чорне плаття до п'ят з глибоким вирізом, яке підкреслило струнку фігуру і ідеальні ніжки. шоумен теж при повному параді - в класичному чорному костюмі з білосніжною сорочкою.

Нагадавши, "Холостяк" Добринін з дружиною вирішили трохи відпочити від батьківських обов'язків: кадри.

Як повідомляла Politeka, Дружина "Холостяка" Добриніна змусила заздрити своїм дорогущим подарункам "від Миколи": "я заслужила".

Також Politeka писала, що Союз "Холостяка" Добриніна з Дашею квітковою опинився на межі розпаду, подробиці: "збирала речі і йшла".