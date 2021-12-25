Известная блогерша Даша Квиткова решила показать, как балует мужа и какими подарками удивляет, чтобы разбавить их будни и заинтересовать сюрпризом перед праздниками.

Как сообщает Politeka.net, Даша Квиткова и Никита Добрынин после финала "Холостяка" стали первой парой, которая осталась вместе. Более того, они также сыграли пышную свадьбу и недавно стали родителями.

В этот раз Квиткова рассказала, как удивить своего мужчину подарком:

«Есть вещи, о которых люди сильно мечтают, но постоянно откладывают на «лучшие времена». Эти вещи — это эмоции, впечатления и незабываемые моменты. Мы с мужем вот спонтанно подтвердили звание hot родителей, когда учились стрелять с пистолета!😈

Обожаю радовать родных нестандартными способами и наблюдать их реакцию. Исполнять заветную мечту, которая запомнится на всю жизнь. Я точно тот человек, который больше любить дарить подарки, чем получать их.

Сюрпризы не только в Новый год, но в праздничные дни к выбору подходишь как-то по-особенному. Так, чтобы они качественно пополняли копилку воспоминаний. Балуйте близких тем особенным, что они сами не купят — эмоциями и впечатлениями!🤍» - высказалась Квиткова под кадрами.

Ранее Даша и Никита запечатлены на мероприятии, которые впервые вели вместе. Красотка выбрала для выхода в свет роскошное черное платье до пят с глубоким вырезом, которое подчеркнуло стройную фигуру и идеальные ножки. шоумен тоже при полном параде – в классическом черном костюме с белоснежной рубашкой.

Напомним, "Холостяк" Добрынин с женой решили немного отдохнуть от родительских обязанностей: кадры.

Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Добрынина заставила завидовать своим дорогущим подаркам "от Николая": "Я заслужила".

Также Politeka писала, что Союз "Холостяка" Добрынина с Дашей Квитковой оказался на грани распада, подробности: "Собирала вещи и уходила".