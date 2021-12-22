Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, устроила фотосессию с мужем в зимних куртках на улице.

Даша Квиткова - блогерша, которая много рассказывает о своей жизни на аудиторию в 1,7 миллионов человек в Инстаграм, пишет Politeka.net. В частности, семья много рассказывает о сыне Льве.

Однако в этот раз жена Никиты Добрынина решила показать, как они немного отдохнули от родительских обязанностей возле дома.

Оба позировали в зимних куртках и ботинках, заряжая хорошим настроением.

"Просто фото на телефон за 2 минуты🤍", - написала Даша Квиткова.

За 40 минут пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. Многие отметили плюсы подобных натуральных фото, а также сделали комплименты внешности супругов.

"Крутой стиль, где пуховик покупала?🔥", "🔥 очаровательны ))))", "Вау❤️какие вы😍😍😍", "Такие красивые🔥", "Даша ты очень красивая, и светишься счастьем, будьте всегда счастливы)))", "Живые фото просто 🔥🔥🔥🔥🔥", "Классснючие и естественные 🔥🔥🔥", "Такие крутые оба и милые одновременно)))❤️", "Почему так классно одета всегда 😍😍😍", - написали пользователи Сети.

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