Даша Квиткова занимается развитием своего блога в Инстаграм, пишет Politeka.net. Сейчас на страницу девушки подписаны 1,7 миллионов пользователей Сети.
Звезда рассказывает о своем быте, и часто показывает маленького сына Льва.
В новых сторис Даша Квиткова опубликовала видео того, что ей подарили на День святого Николая.
В частности, жена Добрынина показала специальный штатив на присосках, который создан для удобства записи сторис.
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А также победительница "Холостяка" похвасталась и дорогими подарками - брендами "Gucci" и "Chanel".
"Николай передал, что я заслужила", - написала блогерша, отметив своего мужа, который и сделал ей подарок.
Отметим, Даша Квиткова и Никита Добрынин продолжили строить отношения после завершения съемок в "Холостяке".
Пара поженилась, а сейчас воспитывает сына Льва.
Недавно пара рассказала, что у малыша начали резаться зубы, из-за чего у него поднялась температура, и он не мог спать.
Родители сильно переживали за сына.
Напомним, "Холостяк" Добрынин пожаловался на плохое самочувствие сына
Как сообщала Politeka, союз "Холостяка" Добрынина с Дашей Квитковой оказался на грани распада
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" , "надув" губы, показала лицо крупным планом