Даша Квиткова занимается развитием своего блога в Инстаграм, пишет Politeka.net. Сейчас на страницу девушки подписаны 1,7 миллионов пользователей Сети.

Звезда рассказывает о своем быте, и часто показывает маленького сына Льва.

В новых сторис Даша Квиткова опубликовала видео того, что ей подарили на День святого Николая.

В частности, жена Добрынина показала специальный штатив на присосках, который создан для удобства записи сторис.

А также победительница "Холостяка" похвасталась и дорогими подарками - брендами "Gucci" и "Chanel".

"Николай передал, что я заслужила", - написала блогерша, отметив своего мужа, который и сделал ей подарок.

Отметим, Даша Квиткова и Никита Добрынин продолжили строить отношения после завершения съемок в "Холостяке".

Пара поженилась, а сейчас воспитывает сына Льва.

Недавно пара рассказала, что у малыша начали резаться зубы, из-за чего у него поднялась температура, и он не мог спать.

Родители сильно переживали за сына.

Напомним, "Холостяк" Добрынин пожаловался на плохое самочувствие сына

Как сообщала Politeka, союз "Холостяка" Добрынина с Дашей Квитковой оказался на грани распада

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" , "надув" губы, показала лицо крупным планом