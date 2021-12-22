Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и молодая мама Даша Квиткова, которая после шоу "Холостяк" стала женой Никиты Добрынина, в программе "Зірковий шлях" рассказала о крупной ссоре с возлюбленным. Оказалось, что скандал в паре произошел еще до того, как они поженились, но уже жили вместе.
Причиной ссоры, из-за которой их союз оказался на грани распада, стало путешествие Никиты в Барселону, куда он захотел полететь без Даши. Сначала девушка обрадовалась, что они полетят вместе, но возлюбленный сказал, что отправится за границу один, так как хочет развеяться.
"Мне он говорит, что я хочу побыть один, а потом я узнаю, что там он встречается с друзьями. На этом фоне у нас произошла крупная ссора, где я собирала вещи и уходила", - рассказала Квиткова.
В то время Добрынин смог остановить Дашу, они поговорили и решили, что будут путешествовать только вместе.
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Напомним, "Холостяк" Добрынин с Квитковой устроили провокационную фотосессию: "Не забыли ли вы о том, что...".
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