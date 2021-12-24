Зірка "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, який брав участь у шоу "Маска" в костюмі ніндзя, поділився рідкісним сімейним фото.

Як повідомляє Politeka.net, знімок опублікували на офіційній сторінці "Дизель Студіо" в Instagram.

Видно, що сім'я Єгора Крутоголова вже прикрасила ялинку. При цьому актор зізнався, що за всю атмосферу свята в його родині відповідає його дружина Катя. Щороку вона з дітьми наряджає ялинку і прикрашає територію навколо будинку.

На фото художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов зображений поруч з дружиною і синами – Левом (старший) і Максимом (молодший).

Відзначимо, на концертах і зйомках «Дизель шоу» Катерина майже завжди поруч з чоловіком. У студії їх називають чудовою і дружною парою.

Фото викликало активну реакцію в мережі.

"Старший син копія мами", "Сім'я Крутоголовчиків", "такі гарненькі", "які ви красиві", "менший копія тато", "Супер", "Ви так схожі", - пишуть в коментарях.

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