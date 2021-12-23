Звезды "Дизель Шоу", Яна Глущенко и Егор Крутоголов, устроили фотосессию в фирменных футболках и кепках, рассказав об отличном подарке на новый год.

Яна Глущенко работает в "Дизель Шоу" с 2015 года, ее героини смешат своей глупостью, сообщает Politeka.net. Часто звезда играет роль блондинки с большими губами, которая замужем за бизнесменом в исполнении Егора Крутоголова.

Теперь оба актера приняли участие в фотосессии, нарядившись в футболки и кепки с фирменным логотипом шоу.

"Новый год совсем скоро, а подарки для родных и близких сами себя не купят. Вот вам отличная подсказка, что можно подарить в канун праздников. Фирменные футболки и кепки с логотипом любимого «Дизель Шоу»!🤗🤩 Это вне времени и круче всех трендов. Не благодарите", - написали авторы поста.

Пост быстро собрал сотни лайков и немного комментариев.

"Люблю ваше шоу❤️❤️❤️Отдельная благодарность за то, что вы сделали для детей 🥰🥰🥰 Вы лучшие 💯💯💯💯💯", "спасибо вам за то дело, которое вы сделали с передачей денег на лечение деток", "Потап и Настя, или что?", - написали пользователи Сети.

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