Как пишет Politeka.net, "Дизель шоу" - это популярный украинский проект, продюсером которого является Егор Крутоголов. У проекта есть свой страничка в Инстаграм и в этот раз там появились стильные образы некоторых актеров студии.

На новых фото можно увидеть Викторию Булитко и Евгения Гашенко, Яну Глущенко и Евгения Крутоголова, а также двух малышей. Замыкает "карусель" в посте Виктория, которую сфотографировали в прыжке. Все они были в футболка и кепках с логотипом "дизелей".

"Уже знаете, чем заполнить место под ёлкой? Да-да, мы намекаем на новогодние подарки для близких. Пора об этом активно задуматься, ведь до праздников осталось всего-ничего. «Дизель Шоу» любит вас", - было написано под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"На третьем фото Настя и Потап", "Какие все красивые, люблю вас", "Вы молодцы".

Напомним, звезда "Дизель шоу" Булитко в роскошном красном платье показала себя во всей красе

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