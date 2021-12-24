Как сообщает Politeka.net, снимок опубликовали на официально странице «Дизель Студио» в Инстаграм.
Видно, что семья Егора Крутоголова уже украсила елку. При этом актер признался, что за всю атмосферу праздника в его семье отвечает его жена Катя. Каждый год она с детьми наряжает елку и украшает территорию вокруг дома.
На фото художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов запечатлен рядом с женой и сыновьями – Львом (старший) и Максимом (младший).
Отметим, на концертах и съемках «Дизель шоу» Екатерина почти всегда рядом с мужем. В студии их называют замечательной и дружной парой.
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Фото вызвало активную реакцию в Сети.
«Старший сын копия мамы», «Семья Крутоголовчиков», «Такие хорошенькие», «Какие вы красивые», «Меньший копия папа», «Супер», «Вы так похожи», - пишут в комментариях.
Напомним, актеры "Дизель шоу" Глущенко и Крутоголов удивили видом в одинаковой одежде: "Потап и Настя, или что?"
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