Звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, который участвовал в шоу «Маска» в костюме Ниндзя, поделился редким семейным фото.

Как сообщает Politeka.net, снимок опубликовали на официально странице «Дизель Студио» в Инстаграм.

Видно, что семья Егора Крутоголова уже украсила елку. При этом актер признался, что за всю атмосферу праздника в его семье отвечает его жена Катя. Каждый год она с детьми наряжает елку и украшает территорию вокруг дома.

На фото художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов запечатлен рядом с женой и сыновьями – Львом (старший) и Максимом (младший).

Отметим, на концертах и съемках «Дизель шоу» Екатерина почти всегда рядом с мужем. В студии их называют замечательной и дружной парой.

Фото вызвало активную реакцию в Сети.

«Старший сын копия мамы», «Семья Крутоголовчиков», «Такие хорошенькие», «Какие вы красивые», «Меньший копия папа», «Супер», «Вы так похожи», - пишут в комментариях.

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