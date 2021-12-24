Солістка відомої української групи KAZKA Олександра Зарицька, яка під час участі в проекті «Танці з зірками» втратила більше 20 кілограм, вразила свіжими кадрами.

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька влаштувала романтичну фотосесію зі своїм партнером по танцювальному шоу Юрієм Мєшковим. Парі давно приписують роман. Своїм інтерв'ю і пікантними фотографіями вони тільки підігріли чутки.

«На @jetsetterua вийшов матеріал про нас з Юрою», - зазначила Зарицька.

У коментарях зірковій парі залишили масу теплих слів. При цьому після читання інтерв'ю шанувальники так і не зрозуміли, разом Зарицька з Мєшковим чи ні. Справа в тому, що парочка відмовилася коментувати свої стосунки.

"Зрозуміло, що нічого не зрозуміло", "Які красиві", "Щось мене мучать невиразні сумніви", "Ну така красива пара. Дуже хотілося б, щоб це був не піар, а свята правда», «які ж ви хороші», «Фантастична посмішка», «Ви дуже хороша пара», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Зарицьку не впізнали в мережі після чергового схуднення: "Така лялечка".

Ще Politeka писала, у Зарицької нові стосунки:"ходжу на побачення".

Також Politeka повідомляла, що Зарицька вразила виглядом у сукні з відкритими плечима.