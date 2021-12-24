Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька влаштувала романтичну фотосесію зі своїм партнером по танцювальному шоу Юрієм Мєшковим. Парі давно приписують роман. Своїм інтерв'ю і пікантними фотографіями вони тільки підігріли чутки.
«На @jetsetterua вийшов матеріал про нас з Юрою», - зазначила Зарицька.
У коментарях зірковій парі залишили масу теплих слів. При цьому після читання інтерв'ю шанувальники так і не зрозуміли, разом Зарицька з Мєшковим чи ні. Справа в тому, що парочка відмовилася коментувати свої стосунки.
"Зрозуміло, що нічого не зрозуміло", "Які красиві", "Щось мене мучать невиразні сумніви", "Ну така красива пара. Дуже хотілося б, щоб це був не піар, а свята правда», «які ж ви хороші», «Фантастична посмішка», «Ви дуже хороша пара», - пишуть користувачі Мережі.
50-річна Орбакайте показала, як виглядає єдина внучка Пугачової: "Перетворюється в..."
Мірзоян натякнув на проблеми в шлюбі з Тонею Матвієнко: "Насторожує..."
Біда трапилася на трасі Харків-Сімферополь: є загиблий і постраждалі, фото
Хвороба забрала життя зірки "Вулиці розбитих ліхтарів", його любили багато хто: "Важко з цим змиритися"
Обірвалося життя учасника "Танців з зірками", йому було всього 34: "Жорстокий удар долі"
Нагадаємо, що Зарицьку не впізнали в мережі після чергового схуднення: "Така лялечка".
Ще Politeka писала, у Зарицької нові стосунки:"ходжу на побачення".
Також Politeka повідомляла, що Зарицька вразила виглядом у сукні з відкритими плечима.