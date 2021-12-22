Солістка популярної української групи KAZKA, співачка і екс-учасниця шоу "Танці з зірками" Олександра Зарицька вразила виглядом після схуднення.

Як передає Politeka.net, під час участі в танцювальному шоу Олександра Зарицька сильно схудла. Як зізнавалася співачка, вона дотримувалася дієти, що допомогло їй схуднути на 20 кг. Все це робилося для того, щоб її партнеру було легше її піднімати.

Втім, судячи зі свіжого фото, яке з'явилося в Instagram у зірки, вона продовжила худнути і після участі в шоу. Дівчина зробила селфі, яке вразило шанувальників. Деякі відзначили, що не впізнали артистку.

"Супер красуня, шикарна", «так схудла, така лялечка», «Сашка, тебе не впізнати)», "Це круто", "Шикарний вигляд!", "Саша, ви так схудли», «Космічна», «зачаровуюча і дуже приваблива», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Олександру Зарицьку часто порівнюють з Адель, яка теж за останні роки скинула зайву вагу і стала неймовірною красунею.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька опинилася в міцних руках відомого телеведучого: "закрутив мене".

Ще Politeka писала, що Зарицька зізналася, що у них з партнером по шоу Мєшковим: "Іноді я з ним...".

Також Politeka повідомляла, що Зарицька засвітила особливого чоловіка у своєму житті:"як перший хлопець".