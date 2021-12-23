Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька, яка під час участі в проекті «Танці з зірками» втратила більше 20 кілограм, вразила ефектним образом.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Олександра Зарицька опублікувала знімок зі свіжої фотосесії. Дівчина вибрала незвичайне плаття з відкритими плечима яскравого фіолетового відтінку. Акцент припав на акуратні плечі зірки і довгу шию. Образ чудово доповнив яскравий макіяж.

Під фото Зарицька нагадала, що в травні група готується дати концерт у Палаці Спорту. Вже зараз колектив активно готується до концерту.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька була однією з фавориток на проекті «Танці з зірками». Заради проекту дівчина сіла на дієту і зайнялася виснажливими тренуваннями. Щоб партнер міг робити підтримки, Олександра пішла на великі жертви. Втім, схуднення пішло на користь артистці. Шанувальники прийшли в захват від її нової фігури, не втомлюючись робити їй компліменти в мережі.

Нагадаємо, що Зарицька показала особливого чоловіка:"як перший хлопець".

Як повідомляла Politeka, Зарицьку не впізнали після чергового схуднення: "Така лялечка".

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