Солистка известной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая во время участия в проекте «Танці з зірками» потеряла больше 20 килограмм, впечатлила свежими кадрами.

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая устроила романтическую фотосессию со своим партнером по танцевальному шоу Юрием Мешковым. Паре давно приписывают роман. Своим интервью и пикантными фотографиями они только подогрели слухи.

«На @jetsetterua вышел материал о нас с Юрой», - отметила Зарицкая.

В комментариях звездной паре оставили массу теплых слов. При этом после прочтения интервью поклонники так и не поняли, вместе Зарицкая с Мешковым или нет. Дело в том, что парочка отказалась комментировать свои отношения.

«Понятно, что ничего не понятно», «Какие красивые», «Что-то меня мучают невнятные сомнения», «Ну такая красивая пара. Очень хотелось бы, чтобы это был не пиар, а святая правда», «Какие же вы хорошие», «Фантастическая улыбка», «Вы очень хорошая пара», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Зарицкую не узнали в сети после очередного похудения: «Такая куколка».

Еще Politeka писала, у Зарицкой новые отношения: "Хожу на свидания".

Также Politeka сообщала, что Зарицкая впечатлила видом в платье с открытыми плечами.