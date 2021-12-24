Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на журнал Viva, популярна українська співачка і фронтвумен групи KAZKA Олександра Зарицька у закуліссі "Музичної платформи" розповіла про своє особисте життя.
Раніше Саша розповідала, що вона розлучилася зі своїм бойфрендом в час участі в "Танцях з зірками". Виявилося, коханий артистки не витримав ревнощів через місцями відвертих танців Саші з її партнером по паркету Юрієм Мєшковим.
Однак, тепер, судячи з усього, Зарицька знову у відносинах. На запитання журналістів про особисте життя вона відповіла, що все відбувається так, як має бути.
"Я дуже щаслива, що знайшла свого партнера. Ми з ним в прекрасних відносинах. Все пливе за течією, не будемо шкодувати про минуле. З партнером ходжу на побачення, у нас була дуже цікава фотосесія. Іноді я з ним зустрічаюся, іноді не зустрічаюся", - каже Зарицька.
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Нагадаємо, Зарицьку з KAZKA не впізнали в мережі після чергового схуднення, кадри: "Така лялечка".
Як повідомляла Politeka Зарицька з KAZKA розповіла, що у них з партнером по "Танцях з зірками" Мєшковим: "Іноді я з ним...".
Також Politeka писала, що Зарицька з KAZKA показала особливого чоловіка у своєму житті: "Як перший хлопець".