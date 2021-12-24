Як передає Politeka.net, в Instagram Руслана опублікувала уривок зі своєї нової пісні, вразивши шанувальників.

"Сингл «Ходить Сон» вже доступний на всіх цифрових музичних платформах. Ми давно зробили цю пісню, але час її прийшов тільки зараз. Я дуже хочу, щоби ця істинно українська колискова, яку ми написали разом з oleksandrksenofontov, змусила всіх вас відчути справжні українські вібрації - підписала відео Руслана.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Дуже ніжно і чуттєво", "Магія Різдва, колискова, що повертає в дитинство", "Тільки що прослухала повну версію! Це найніжніша і наймелодійніша колискова в світі! Така чарівна музика, такі чудові слова, і такий гарний кліп! І ви, Русланочка, неймовірно красива і ніжна!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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