Співачка Руслана постала в загадковому образі - в білій сукні і в традиційному гуцульському верхньому одязі, пише Politeka.net. На тлі виднівся карпатський ліс.
У пості зірка розповіла про найдовшу ніч року - з 21 на 22 грудня - час зимового сонцестояння, і поміркувала про боротьбу світла з темрявою.
"Зимовий Сонцеворот - справжній Новий Рік. Астрономічний. Земний. Сонячний. Містичний.
Сьогодні найдовша ніч і вже завтра світла буде трохи більше. Хочеться, щоб у боротьбі світла і темряви завжди перемагало світло. Не тільки в природі, але і в душах людських і серцях! ✨", - написала Руслана.
За 40 хвилин публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
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"❤️❤️❤️🔥🔥", "🔥🔥🔥❤️❤️", "❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Руслана днями розповіла, що хоче з чоловіком стати батьками, і зараз доклали до цього зусиль.
За словами зірки, вагітність - це, чого хоче будь-яка жінка, і для неї це зараз найголовніша тема, адже сім'я у неї на першому місці.
Нагадаємо, 48-річна Руслана прямо відповіла на питання про вагітність та усиновлення
Як повідомляла Politeka, Руслана в тендітному образі вразила кардинальною зміною іміджу
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