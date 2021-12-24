Как передает Politeka.net, в Инстаграм Руслана опубликовала отрывок из своей новой песни, впечатлив поклонников.

«Сингл «Ходить сон» уже доступен на всех цифровых музыкальных платформах. Мы давно сделали эту песню, но время ее пришло только сейчас. Я очень хочу, чтобы эта истинно украинская колыбельная, которую мы написали вместе с @oleksandrksenofontov, заставила всех вас ощутить настоящие украинские вибрации», - подписала видео Руслана.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Очень нежно и чувственно», «Магия Рождества, колыбельная, возвращающая в детство», «Только что прослушала полную версию! Это самая нежная и мелодичная колыбельная в мире! Такая волшебная музыка, такие чудесные слова, и такой красивый клип! И Вы, Русланочка, невероятно красивая и нежная!», - пишут пользователи сети.

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