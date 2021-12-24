Як передає Politeka.net, в Instagram Іванна Онуфрійчук опублікувала серію фото і відео з курорту.
"Мальдіви - особливе для нас місце. Сюди ми їхали в нашу першу романтичну подорож. Тут виникли наші серйозні стосунки. Тут ми відсвяткували весілля нашої мрії і дали один одному такі важливі для нас обітниці", - зазначила Онуфрійчук, додавши, що зараз вони з чоловіком проводять на Мальдівах свій медовий місяць.
За словами телеведучої, вони з коханим вирушили в романтичну поїздку на яхті по океану.
"Милуючись заходом ми помітили, що вже не самі. Навколо нас було дуже багато дельфінів. Я така щаслива, що ми їх зустріли. Кажуть, це дуже хороший знак. І я в це вірю", - зазначила вона.
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Як відомо, Іванна Онуфрійчук лише недавно офіційно оформила стосунки зі своїм коханим.
Нагадаємо, що Іванна Онуфрійчук показала, з ким ніжиться в ліжку: «всі мене про це запитують».
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