Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Іванна Онуфрійчук поділилася знімком, зробленим в літаку.
"Нарешті! Довгоочікуваний відпочинок 😍 удвох з коханим ніжитися на сонечку і насолоджуватися в останні дні 2021-го. Ми обидва багато працювали останнім часом, тому прийшов час відіспатися і перезарядитися», - написала вона.
Також Іванна Онуфрійчук запропонувала користувачам мережі вгадати, де вона з чоловіком проведе відпустку.
Серед озвучених варіантів були Мальдіви, Шрі-ланка, Майамі, Балі, ОАЕ, Сейшели.
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Не обійшлося і без компліментів 26-річній красуні.
"Яка ви розумничка", "яка ви красунечка", "хто добре працює, той добре відпочиває", "гарного відпочинку", - писали в коментарях.
Як відомо, нещодавно Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за мільйонера, з яким до цього жила в цивільному шлюбі. Обранця української телеведучої звуть Алмаз. Він-непублічна особистість. Відомо, що компанії бізнесмена казахського походження знаходяться в Швейцарії.
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