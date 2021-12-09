Відома українська модель, ведуча нового сезону «Танці з зірками» Іванна Онуфрійчук, розповіла, чим планує зайнятися після завершення шоу.
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Іванна Онуфрійчук поділилася кадрами, знятими в ліжку. Дівчина ніжилася зі своїм рудим котом і насолоджувалася вільним часом.
"А що далі, після "Танців"? Всі мене про це запитують. По-перше, мрію просто виспатися! А взагалі, займаємося плануванням подорожі, щоб побути з коханим тільки удвох і відпочити від усього", - підписала відео зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів, ще більше компліментів дісталося коту ведучої.
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"Чому Персик засмучений?", "Який чоловік, Рижик", "Ви просто супер", "дві киці", "Це так мило! Персик-натхненник", «ви дуже мила», "ви така красива, ваша натуральна краса вражає", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, нещодавно Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за мільйонера, з яким до цього жила в цивільному шлюбі.
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