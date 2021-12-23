Як пише Politeka.net, ведуча натякнула на своє ставлення до різких слів Кароль у своєму новому пості в Instagram.
Раніше мережу сколихнула Заява Тіни, в якій співачка розкрила, що відмовилася бути однією з ведучих нового сезону "Танців" так як в останній момент дізналася, що до них» на комерційній основі " додалася ще одна ведуча – Онуфрійчук.
Іванна поки відкрито не коментувала цю заяву. Замість цього ведуча вирішила показати, як відпочиває на морі. Вона опублікувала кадри, на яких показала фігуру в білому купальнику-Бікіні на тлі блакитної води.
"І поки хтось розводить плітки, Ми насолоджуємося сонцем, теплом і життям навколо", - підписала кадри Онуфрійчук.
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Під її постом тут же з'явилися коментарі.
"Гарного Вам відпочинку. А пліткують заздрісні особистості. Не звертайте уваги", "Іваннка гарного Вам відпочинку", " Краса. Богиня", "шикарна Іванка", "яка краса. Ви покращали в шлюбі. І фігура чудова", - пишуть люди.
Нагадаємо, Кароль все-таки вирішила розповісти, як Онуфрійчук стала ведучою "Танців з зірками".
Як повідомляла Politeka, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук покинула Україну з чоловіком-мільйонером.
Також Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук показала, з ким ніжиться в ліжку.