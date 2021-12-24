Как передает Politeka.net, в Инстаграм Иванна Онуфрийчук опубликовала серию фото и видео с курорта.

«Мальдивы – особое для нас место. Сюда мы ехали в наше первое романтическое путешествие. Здесь возникли наши серьезные отношения. Здесь мы отпраздновали свадьбу нашей мечты и дали друг другу столь важные для нас обеты», - отметила Онуфрийчук, добавив, что сейчас они с мужем проводят на Мальдивах свой медовый месяц.

По словам телеведущей, они с любимым отправились в романтическую поездку на яхте по океану.

«Любуясь закатом мы заметили, что уже не сами. Вокруг нас было очень много дельфинов. Я так счастлива, что мы их встретили. Говорят, это очень хороший знак. И я в это верю», - отметила она.

Как известно, Иванна Онуфрийчук лишь недавно официально оформила отношения со своим возлюбленным.

Напомним, что Иванна Онуфрийчук показала, с кем нежится в постели: «Все меня об этом спрашивают».

Еще Politeka писала, Онуфрийчук похвасталась отдыхом на Мальдивах на фоне разгорающегося скандала: "Кто-то разводит сплетни...".

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