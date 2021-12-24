Відома українська співачка Настя Каменських, яка є одним з детективів шоу «Маска», підкорила святковим виглядом, вмостившись на диванчику.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Настя Каменських опублікувала кадр з новорічної фотосесії. На фото артистка постала в коротенькій сукні і довгих теплих гольфах.

"Кінець грудня - це постійне відчуття свята. Затишні вечори, в'язані речі, пошуки подарунків, радість кожному красивому снігопаду ніби вперше. І тихе передчуття дива. Яке ось-ось трапиться. Адже коли, як не напередодні Нового року і Різдва", - підписала фото Каменських.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Красуня вогонь", "Класнюча наша Каменських", "Дуже красиві фотки, з такою зачіскою зовсім інша, образ вогонь", "Спокуслива з приголомшливою посмішкою, шикарна жінка", "Ти прекрасна", "Снігуронька бомба", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Каменських в яскравій сукні розповіла, що дарувати на Новий Рік: "найвдаліші презенти".

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