Як передає Politeka.net, 33-річний Володимир Дантес, який є чоловіком Наді Дорофєєвої, поділився у себе в Instagram фото з салону краси. Музикант зробив собі африканські кучеряшки і розглядав себе в дзеркало.
"Самтаймс Дантес краще, ніж твій хлопець", - зухвало підписав фото артист, насмішивши шанувальників.
У коментарях йому залишили масу різних відгуків.
"Боже, Вова, зачіска-моя мрія", "Кучеряшка Сью", "Дантес Ескобар", "Ох, як любиш себе", "Ой, не знаю, не пробувала. Та й у тебе Надя є, а у мене пацана немає. Ну взагалі, сорі Вов, не склалося", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Володимир Дантес неспроста змінив імідж. Він змінився заради корпоративу, який влаштував для своєї команди. На святі артист подякував усім за супер-продуктивний рік.
Нагадаємо, що Володимир Дантес з величезним тазом олів'є насмішив мережу: "до свят готовий!".
Ще Politeka писала, Дантес закотив корпоратив з копіями зірок:"вмію жити".
Також Politeka повідомляла, що Дантес розповів, як змінилося його життя за останній рік: «Нам все ще мало».