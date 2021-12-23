Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Володимир Дантес вирішив розповісти про свій прорив.
"Вчора у нас був корпоратив! Ми ділилися всім, що було в цьому році. Зрозуміли, що встигли дуже багато. Хоча нам все ще мало. Я озвучив головного героя мультфільму, став обличчям зимової колекції Puma, два рази (нічого собі) переміг, як тренер Ліга Сміху, взяв пояс чемпіона Ліпсинг Батлу, побував мисливцем в Маскараді, випустили другий сезон про українські стартапи, зняли standup 380, випустив перший сольний альбом і яскравий фінал — 2 солдаута на моєму сольнику", - похвалився своїми досягненнями Дантес.
У коментарях йому залишили масу слів підтримки.
"Вова, ти класний!", "Мені дуже подобається все, що робить Dantes», "ну кайф же", "яскраво", "Ну блін кращий! Далі світовий тур!",- пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, Дантес тільки недавно знову зайнявся сольною кар'єрою.
Нагадаємо, що Дантес розповів про великі зміни в житті.
Як повідомляла Politeka, Дантес закотив корпоратив з копіями відомих артистів:"вмію жити на широку ногу".
Також Politeka писала, що Вова Дантес розбурхав українців святковим виглядом: "готовий!".