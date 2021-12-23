Відомий український співак і шоумен Володимир Дантес, який є чоловіком Наді Дорофєєвої, похвалився своїми досягненнями за останній рік.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Володимир Дантес вирішив розповісти про свій прорив.

"Вчора у нас був корпоратив! Ми ділилися всім, що було в цьому році. Зрозуміли, що встигли дуже багато. Хоча нам все ще мало. Я озвучив головного героя мультфільму, став обличчям зимової колекції Puma, два рази (нічого собі) переміг, як тренер Ліга Сміху, взяв пояс чемпіона Ліпсинг Батлу, побував мисливцем в Маскараді, випустили другий сезон про українські стартапи, зняли standup 380, випустив перший сольний альбом і яскравий фінал — 2 солдаута на моєму сольнику", - похвалився своїми досягненнями Дантес.

У коментарях йому залишили масу слів підтримки.

"Вова, ти класний!", "Мені дуже подобається все, що робить Dantes», "ну кайф же", "яскраво", "Ну блін кращий! Далі світовий тур!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Дантес тільки недавно знову зайнявся сольною кар'єрою.

Нагадаємо, що Дантес розповів про великі зміни в житті.

Як повідомляла Politeka, Дантес закотив корпоратив з копіями відомих артистів:"вмію жити на широку ногу".

Також Politeka писала, що Вова Дантес розбурхав українців святковим виглядом: "готовий!".