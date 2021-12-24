Как передает Politeka.net, 33-летний Владимир Дантес, который является мужем Нади Дорофеевой, поделился у себя в Инстаграм фото из салона красоты. Музыкант сделал себе африканские кучеряшки и рассматривал себя в зеркало.
«Самтаймс Дантес лучше, чем твой парень», - дерзко подписал фото артист, насмешив поклонников.
В комментариях ему оставили массу разных отзывов.
«Боже, Вова, прическа - моя мечта», «Кучеряшка Сью», «Дантес Эскобар», «Ох, как любишь себя», «Ой, не знаю, не пробовала. Да и у тебя Надя есть, а у меня пацана нет. Ну вообще, сори Вов, не сложилось», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Владимир Дантес неспроста сменил имидж. Он преобразился ради корпоратива, который устроил для своей команды. На празднике артист поблагодарил всех за супер-продуктивный год.
Напомним, что Владимир Дантес с огромным тазом оливье насмешил сеть: "К праздникам готов!".
Еще Politeka писала, Дантес закатил корпоратив с копиями звезд: "Умею жить".
Также Politeka сообщала, что Дантес рассказал, как изменилась его жизнь за последний год: «Нам все еще мало».