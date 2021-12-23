Як пише Politeka.net, 33-річний чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес, який нещодавно розпочав сольну кар’єру, показав шанувальникам відео зі святкування корпоративу у своєму Instagram. Як бачимо, на святкуванні будо дуже весело. Співак запросив ведучого свята, який проводив різні конкурси.
Також Дантес показав, що перед ними виступала спеціальна людина, яка перевтілювалася у зірок шоу-бізнесу. Так, на корпоративі співака виступала копія співачки Тетяни Буланової.
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Окрім цього, дівчина перевтілилася у Тіну Кароль та виконала її хіт "Скандал", а також в Олю Полякову та Леді Гагу.
Усі гості активно підспівували під треки Полякової та Кароль.
"Не вечір, а казка", - написав Дантес.
Також Володимир показав у сторіс святковий стіл.
"Солодкий стіл! Я вмію жити на широку ногу", - написав співак.
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А ще Politeka повідомляла, що біда наздогнала чоловіка Дорофєєвої Дантеса, несподіване фото: "Вирішив полікувати свій...".