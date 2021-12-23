Відомий український співак та чоловік виконавиці Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав шанувальникам відео зі святкування свого корпоративу, на якому виступали копії відомих зірок.

Як пише Politeka.net, 33-річний чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес, який нещодавно розпочав сольну кар’єру, показав шанувальникам відео зі святкування корпоративу у своєму Instagram. Як бачимо, на святкуванні будо дуже весело. Співак запросив ведучого свята, який проводив різні конкурси.

Також Дантес показав, що перед ними виступала спеціальна людина, яка перевтілювалася у зірок шоу-бізнесу. Так, на корпоративі співака виступала копія співачки Тетяни Буланової.

Окрім цього, дівчина перевтілилася у Тіну Кароль та виконала її хіт "Скандал", а також в Олю Полякову та Леді Гагу.

Усі гості активно підспівували під треки Полякової та Кароль.

"Не вечір, а казка", - написав Дантес.

Також Володимир показав у сторіс святковий стіл.

"Солодкий стіл! Я вмію жити на широку ногу", - написав співак.

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