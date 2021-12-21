Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав по-справжньому передноворічне фото і підвів підсумки важливого для себе проекту.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram артист написав про завершення другого сезону шоу "я роблю бізнес", яке він веде.

"Наше шоу - це 2 роки і 2 сезони, за які ми зняли 21 випуск і розповіли про 75 українських стартапів!! Що я зрозумів поки ми робили це шоу-це те, що наші підприємці дуже круті, це реально сила, завдяки якій зараз щось розвивається в нашій країні. Люди, ви-кайф!", - написавши Дантес.

Він зазначив, що зйомки третього сезону поки під питанням, проте його команда точно приготує «щось новеньке».

Цей пост Дантес супроводив кумедним передноворічним фото. На ньому співак сидів на стільці з величезним тазиком олів'є на колінах і келихом шампанського в руці.

Українці не змогли пройти повз його пост.

"Офігенне шоу. браво всім причетним!", "тепер хочу олів'є", "коли буде рецепт легендарного олів'є?", "Тазик олів'є? о, вже нарізав і приготував-давай поділися а то нам лінь стругати стільки", "Ооооо боги! Як це красиво все", "до свят будь готовий! Завжди готовий", - пишуть люди.

Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес розповів про великі зміни в житті і подякував дружині.

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