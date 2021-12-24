Як передає Politeka.net, 35-річна Злата Огневич, яку після фіналу "Холостячки" кинув її обранець Андрій Задворний, публічно зізналася в коханні Києву. Артистка записала відео для сторіс, де розповіла про свої почуття.
"Знаєте, я побувала в багатьох містах і країнах під час гастролей, та й просто подорожей. Але Київ одне з моїх улюблених міст. Я так люблю тут бути, ходити, дихати. Місто, якому віддана частина мого серця. І це буде завжди", - зазначила Злата Огневич.
Співачка йшла по засніженій вулиці і виглядала дуже натхненною.
"Київ-моя любов! Тут відчуваю себе вільно, знаю його найкращі місця. З кожним роком він тільки краще стає", - підписала відео зірка.
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Відзначимо, що після "Холостячки" Златі знадобився час, щоб поліпшити свій емоційний стан.
Нагадаємо, що Огневич після розриву з Задворним зважилася на кардинальні зміни.
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