Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Злата Огневич після участі в реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася затишними кадрами і розповіла про милу новорічну традицію – обмінюватися подарунками з друзями.
На нових знімках у соцмережі Злата відображена в простому домашньому образі поруч з коробками і новорічним декором. Перед камерою красуня з'явилася в коричневих штанях і білосніжному худі, її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і сяюча посмішка.
У підписі до публікації Огневич поділилася своїм новорічним секретом: "Друзі, ви так само як я в шоці, що через тиждень Новий рік? Починається найулюбленіший період дитинства, час, коли хочеться радувати близьких приємними подарунками! У нас з друзями вже склалася хороша традиція, щороку ми виконуємо одне маленьке бажання один одного. У кожну коробку ми вкладаємо свою любов і турботу".
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