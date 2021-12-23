Співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею "Холостячки", розповіла про стиль і показала ефектний образ.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич стала популярною виконавицею в Україні, брала участь на Євробаченні, де взяла "бронзу", а також перемогла в шоу "Маска". Зірка спробувала знайти своє кохання на" Холостячці", але переможець проекту Андрій Задворний кинув зірку після закінчення романтичного шоу. Не забуває Злата і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Стиль це не про моду (вона занадто швидкоплинна і циклічна ). В цілому: він про тебе, характер, звички, спосіб життя. При знайомстві з людиною я вже мимоволі звертаю увагу на його стиль і знаєте, мені дуже подобається такий спосіб пізнання.

Сьогодні до мене приїде стиліст і ми разом будемо робити розбір мого гардеробу, в сторіз запощу процес.

Це дуже цікаво і навіть корисно)) я впевнена, що ви для себе дізнаєтеся багато нового або просто зрозумієте, на що варто звернути увагу", - написала Огневич.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Красива", "дуже-дуже красива", "Шикарний лук у вас красуня", "чарівна краса".

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