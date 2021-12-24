Злата Огневич, яка стала "Холостячкою" і залишилася одна через невдалі стосунки після фіналу всіляко відволікається від цієї історії і намагається ділитися іншими моментами з життя.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич після скандального фіналу "Холостячки" припинила відповідати на питання про екс-коханого, що кинув її без жодних пояснень. Однак тепер вона веде активний спосіб життя, розповідає про себе і показує те, чим займається у вільний час.

Цього разу Огневич вирішила розібрати гардероб і згадала про одне своє вельми вдалому образі в синій сукні. На думку Золотий дуже важливо для тих, хто буде займатися цим розбором і сама тривалість процесу звернути увагу на деякі деталі.

«У процесі однієї фотосесії я відкрила для себе інсайти і хочу поділитися з Вами:

🔹 Важливо підготуватися до приходу стиліста і розкласти речі по стопках ( зазвичай стиліст надсилає ТЗ перед подібною зустріччю ), а також виставити взуття та аксесуари. Якщо цього не зробити— в квартирі буде справжній погром 😅 ( як у мене зараз ).

🔹 Потрібен реальний профі, з хорошими кейсами, досвідом роботи з різними клієнтами, знанням різних брендів ( не всі люблять/готові до одягу класу "люкс")

🔹 Після розбору гардеробу готуйтеся до того, що потрібно дещо докупити 😜 База хороших баєрів у стиліста-мастхев!

🔹 Якщо вже зважилися на зміни, йдіть до кінця і довіртеся

🔹 Навіть якщо речі в хорошому стані, розлучайтеся без жалю, на їх місце прийдуть нові, актуальні + це завжди нова енергія ️ ️ " - висловилася Злато.

"Яка🔥; дуже красива🔥; Спасибі тобі за довіру❤; довіряти потрібно перевіреним фахівцям 👏спасибі за цінні поради, Златочка ❤️; красиве фото🔥❤; фотографії круті, Ви прекрасні!!!; Як завжди прекрасна😍; Злата, ви неповторні!; Ти справжня і завжди залишайся нею my beautiful doll🙂❤️", - відповідають в мережі.

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