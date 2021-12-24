Как передает Politeka.net, 35-летняя Злата Огневич, которую после финала «Холостячки» бросил ее избранник Андрей Задворный, публично призналась в любви Киеву. Артистка записала видео для сторис, где рассказала о своих чувствах.

«Знаете, я побывала во многих городах и странах во время гастролей, да и просто путешествий. Но Киев один из моих любимых городов. Я так люблю здесь быть, ходить, дышать. Город, которому отдана часть моего сердца. И это будет всегда», - отметила Злата Огневич.

Певица шла по заснеженной улице и выглядела очень вдохновленной.

«Киев – моя любовь! Здесь чувствую себя свободно, знаю его лучшие места. С каждым годом он только лучше становится», - подписала видео звезда.

Отметим, что после «Холостячки» Злате понадобилось время, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние.

Напомним, что Огневич после разрыва с Задворным решилась на кардинальные перемены.

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